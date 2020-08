Hogere omzet en meer verlies voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway

Overnames leverden maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway in de eerste helft van dit jaar zowel een hogere omzet als een hoger verlies op dan in dezelfde periode vorig jaar.

De bezorgdienst behaalde in de eerste zes maanden een omzet van meer dan een miljard euro. Een jaar eerder was dat 715 miljoen euro. Het verlies was afgelopen halfjaar 158 miljoen euro tegen 27 miljoen in 2019.

Het hogere verlies is met name een gevolg van eenmalige kostenposten. De overname van het Britse Just Eat en de voorbereidingen van de overname van het Amerikaanse Grubhub kostte het bedrijf alleen al 142 miljoen euro aan advieskosten in de eerste helft van dit jaar.

Omdat die kosten uiteindelijk ook leidden tot een hogere omzet is het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl positief over de cijfers. Topman Jitse Groen schrijft in een toelichting dat het bedrijf in "de gelukkige positie zit om te kunnen profiteren van aanhoudende gunstige marktomstandigheden". De bezorgdienst heeft bovendien - net als de rest van de maaltijdbezorgsector - weinig last van de coronacrisis.