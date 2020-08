Wekdienst 12/8: Kamerdebat over corona • Duitse scholieren met mondkapje naar school

En dan nog even dit:

Heb je vannacht een beetje kunnen slapen of had je wel erg veel last van de warmte? Dan ben je niet de enige. Slaapexperts zeggen dat de warme nachten van de afgelopen week kunnen leiden tot slaap- en concentratieproblemen en gezondheidsklachten.

Ook als je geen airco hebt zijn er manieren om voor verkoeling te zorgen, zegt slaapdeskundige Ingrid Verbeek: "Je kunt ook een koude kruik maken of een koelelement in je kussensloop stoppen met een handdoek erover. Sommige mensen doen zelfs lakens in de vriezer."

Of haal inspiratie uit landen waar deze temperaturen vele normalere zijn. "Ga later naar bed en sta vroeger weer op. Dan heb je een kortere nacht, maar als je dan 's middags een siësta doet, kun je daar best tegen."