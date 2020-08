Wit-Russen demonstreren opnieuw tegen president Loekasjenko

Voor de derde nacht op rij wordt in de Wit-Russische hoofdstad Minsk geprotesteerd tegen de verkiezingsoverwinning van president Alexander Loekasjenko.

Ondanks een oproep van de naar Litouwen uitgeweken oppositieleider Tichanovskaja aan haar landgenoten om hun levens niet te riskeren in confrontaties met de oproerpolitie, gingen honderden Wit-Russen in Minsk en een aantal andere steden weer de straat op. Daarbij kwam het op meerdere plaatsen tot botsingen met de oproerpolitie die rubberkogels en stungranaten gebruikte om de demonstranten uit elkaar te drijven.

Kapotgeslagen autoruiten

Ooggetuigen meldden aan persbureau Reuters dat ordetroepen tientallen arrestaties verrichten en op de demonstranten insloegen. Ook zagen ze dat demonstranten uit hun auto's werden gesleurd nadat de ordetroepen de ramen hadden ingeslagen. Nieuwsfotografen werden aangevallen en hun camera's werden vernield.

De betogers zijn woedend over de uitslag van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. President Loekasjenko heeft volgens de officiële uitslag meer dan 80 procent van de stemmen gekregen, terwijl oppositiekandidaat Tichanovskaja op 10 procent is blijven steken. Zowel binnen als buiten Wit-Rusland wordt de uitslag betwist.

Ook in Nederland is het kabinet bezorgd over het het verloop van de verkiezingen in Wit-Rusland en het harde politieoptreden tegen vreedzame demonstranten in de nasleep daarvan. Dat schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Kamer.

Kijk hier naar een video van Tichanovskaja waarin ze uitlegt waarom ze naar Litouwen ging: