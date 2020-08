Suriname vaardigt opsporingsbevel uit tegen ex-minister Hoefdraad

De politie in Suriname heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Hij wordt verdacht van elf strafbare feiten, waaronder oplichting en verduistering en het overtreden van de bankwet en de anticorruptiewet.

Hoefdraad zou onder meer samen met de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, fraude hebben gepleegd. Zo zou Hoefdraad 17 overheidspanden hebben verkocht aan de Centrale Bank, voor 105 miljoen euro. Ook zou hij inkomsten van royalty's op goud hebben misbruikt.

Justitie kon de opsporing in gang zetten nadat het Surinaamse parlement daar eind vorige week toestemming voor had gegeven. Hoefdraad kreeg eind juli een uitreisverbod, maar wist toch het land te verlaten. Eind juli werd hij gezien in buurland Guyana. Sindsdien is hij voortvluchtig.

Kort geding

Hoefdraad heeft volgens lokale media een kort geding aangespannen tegen de Surinaamse staat omdat hij vindt dat hij onterecht wordt vervolgd. Volgens zijn advocaten is het besluit om hem te vervolgen onwettig omdat hij niet meer gehoord is door het parlement en zich daardoor niet heeft kunnen verweren.

Eerder werd Hoefdraad wel gehoord en zijn verweer werd door het toenmalige parlement, waar de partij van ex-president Desi Bouterse toen de meerderheid had, aanvaard. Justitie kreeg daardoor geen toestemming om tot vervolging over te gaan.

Na het aantreden van het nieuwe parlement, na de verkiezingen van 25 mei, werd besloten dat Hoefdraad wel vervolgd moet worden. Volgens Hoefdraad en zijn advocaten mag dat niet, omdat het parlement niet twee keer dezelfde zaak kan behandelen.