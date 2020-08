Minsk klaar voor nieuwe protestavond: 'We steunen Tichanovskaja en gaan door'

Later verscheen een tweede video waarin ze een tekst van een brief voorleest. Daarin roept ze Wit-Russen op om niet meer te gaan protesteren en niet tegen de politie in te gaan.

Steunbetuigingen

Dat veroordelen en haten lijkt niet het geval. Sterker: overal op sociale media circuleren steunbetuigingen aan Tichanovskaja. "We zagen direct dat het niet haar eigen woorden waren in die tweede video", zegt Gleb Pokatilo. Hij woont in Minsk en maakt zich op voor een nieuwe protestavond. "Ze is een moeder, haar man zit in de gevangenis, ze moest deze keuze maken. Ze is geen politiek leider van onze demonstraties, maar een symbool."

Gleb waarschuwt dat hij maar kort kan praten. Om 17.00 worden het internet en mobiele telefoonverkeer platgelegd; een strategie die de afgelopen dagen wordt toegepast om het demonstreren moeilijker te maken. "Daardoor weten we niet wat hier gebeurt. Officiële cijfers zeggen dat er 1 dode is gevallen. Om ons heen horen we berichten dat er wel 40 doden zijn en vele zwaargewonden. Ook zijn veel mensen vermist."