'Geen goed moment voor heropening middelbare scholen'

Jongeren worden vaak zelf niet ziek, maar verspreiden het virus dus wel. "Dan hebben ze geen symptomen of ze zijn een beetje verkouden of hebben een lichte hoofdpijn en gaan gewoon door met hun leven. Maar juist in die eerste dagen ben je het meest besmettelijk."

Cevik vindt dat de communicatie over de risico's van het virus en de maatregelen vooral richting jongeren veel duidelijker moet. "Bijvoorbeeld dat je bij minimale klachten echt in quarantaine moet en niet naar feestjes mag als je ook maar de lichtste verschijnselen hebt. Het zou ook goed zijn om het aantal contacten te verminderen. Maar krijg dat allemaal maar eens voor elkaar bij jongeren."

Cijfers uit verschillende landen over welke leeftijdsgroepen deze zomer het vaakst besmet raken, laten overal hetzelfde beeld zien: dat zijn vooral oudere tieners en jongvolwassenen. In de nieuwste Nederlandse cijfers doet 28 procent van de besmettingen zich voor bij de groep 15-29 jaar.

Nieuwe studies

De afgelopen weken verschenen enkele studies die suggereren dat ook jonge kinderen mogelijk een grotere rol spelen bij de verspreiding van het virus dan eerder aangenomen. Maar die onderzoeken hebben belangrijke beperkingen.

In een nog niet door vakgenoten beoordeelde studie concluderen Italiaanse onderzoekers dat besmette kinderen het coronavirus relatief vaak doorgeven. Kinderen onder de 15 zouden zo'n 22 procent van hun contacten besmetten, vooral binnen hun eigen gezin. Bij volwassenen lag dat beduidend lager.

Maar wie besmet werd door een kind werd minder ziek dan wie het virus opliep via een volwassene. En van de 2800 bevestigde covid-19-gevallen in de studie waren er maar 14 onder de 15. "Die aantallen zijn zo klein dat deze studie geen uitsluitsel geeft over de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus", zegt Bert Niesters, hoofd klinische virologie in het UMCG.

Genetisch materiaal

Uit onderzoek eind juli in JAMA Pediatrics blijkt dat in de neuzen van kinderen onder de 5 veel meer genetisch materiaal van het coronavirus zit dan bij oudere kinderen en volwassenen. Volgens de auteurs blijkt uit eerder onderzoek dat daaruit een hogere besmettelijkheid voortvloeit.

"Deze uitkomsten zeggen nog niks over de besmettelijkheid van kinderen", zegt Niesters. "Bij de jongste kinderen valt die mee. Hun bijdrage aan de verspreiding lijkt gering, wijst ook RIVM-onderzoek uit. Maar met de oudste kinderen op de middelbare school wordt het tricky."

Koreaanse studie

In juli concludeerde een grote Zuid-Koreaanse studie dat tieners iets minder dan 20 procent van hun huisgenoten besmetten met SARS-CoV-2. Alleen twintigers en vijftigers deden dat vaker. Maar ook hier geldt dat er relatief weinig kinderen in de studie zitten. Van de ruim 5700 covid-19-gevallen deden er zich 124 voor bij kinderen tussen 10 en 20 jaar.