Mensenrechtencollege om hulp gevraagd in sluiting kinderopvang

Sinds 2014 is er in Utrecht, Zeist en Houten 'inclusieve opvang'. Kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand kunnen er samen met kinderen zonder beperking terecht in drie groepen, de zogenoemde plusgroepen.

Begin dit jaar, nadat Blos was overgenomen, maakte de organisatie bekend te stoppen met de plusgroepen. Ouders kregen te horen dat de kwaliteit en continuïteit onvoldoende kon worden gewaarborgd, meldde NRC.

Ouders kunnen nieuwe kinderen niet meer aanmelden. Van de huidige groepen stromen de meeste kinderen door. Voor sommigen moeten een andere oplossing worden gevonden.

Chromosoomafwijking

Ezra (4) heeft zich bij Blos erg ontwikkeld en kon zich optrekken aan andere kinderen, volgens moeder Judith Baart. "Wij willen dat deze opvang ook voor andere kinderen blijft bestaan", zegt ze. De jongen met een zeldzame chromosoomafwijking werd de afgelopen drie jaar bij Blos in Utrecht opgevangen. Hij stroomt dit jaar door naar speciaal onderwijs, dus voor hem is de opvang niet meer nodig.

Van gemixte opvang leren kinderen met een beperking van reguliere kinderen én andersom, volgens José Smits, die de woordvoering doet voor de betrokken organisaties. Aparte opvang gaat volgens haar in tegen de gedachte dat kinderen samen kunnen moeten kunnen spelen en optrekken.

"Een bijkomend voordeel is dat de kinderen hier worden opgevangen in de buurt, zodat ouders minder lang hoeven te reizen. En zo verliezen kinderen met een beperking geen contact met buurtkinderen", zegt Smits.

VN-verdrag

De sluiting maakt het voor jonge kinderen met een beperking moeilijker om deel te nemen aan de samenleving, stellen de organisaties. Het zou indruisen tegen de Nederlandse Wet op gelijke behandeling handicap of chronische ziekte. Die houdt onder meer in dat je als aanbieder niet op grond van een handicap mag discrimineren. Ook zou de sluiting in strijd zijn met de VN-kinder- en handicapverdragen.

De briefschrijvers zijn benieuwd over het oordeel van het mensenrechtencollege over het handelen van lokale overheden in deze situatie. Aan NRC liet de gemeente Utrecht weten dat kinderopvang is overgelaten aan de mark. De gemeente kon nog niet reageren.

Blos was niet bereikbaar voor een reactie. Eerder liet de kinderopvangorganisatie aan NRC weten dat het organiseren van inclusieve opvang complex is. Zorginstellingen zouden dat volgens Blos ook vinden.