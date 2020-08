Burgemeester Halsema: 'Alles wijst erop dat Bas onschuldig slachtoffer was'

De doodgeschoten Bas van Wijk (24) is naar alle waarschijnlijkheid een onschuldig slachtoffer. Dat zegt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Van Wijk werd afgelopen zaterdag op een strand bij park De Oeverlanden doodgeschoten.

"Mijn medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van Bas van Wijk. Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed", zegt Halsema. Ze noemt het verlies "onverdraaglijk en intens verdrietig" voor de nabestaanden.

Voor de vrienden die getuige waren van het fatale schietincident is slachtofferhulp geregeld. Volgens Halsema heeft het onderzoek van de politie nu de hoogste prioriteit. De gemeente denkt samen met initiatiefnemers na over een passende herdenking voor Van Wijk.

Drukbezocht strand

Er waren veel mensen op het strand toen Van Wijk werd doodgeschoten. Het is nog niet bekend wat de toedracht was; mogelijk is er ruzie ontstaan over een horloge. De dader is nog niet gepakt.