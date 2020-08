Zorgen over schip dat olie lekt bij Mauritius, 'het kan breken'

In Mauritius wordt gevreesd dat het vastgelopen vrachtschip voor de oostkust van het land in tweeën zal breken. In de romp van het schip zitten grote scheuren. Voor reddingswerkers is het daarom een race tegen de klok om de 2000 ton olie die nog in het schip zit zo snel mogelijk weg te pompen.

Volgens de autoriteiten had het schip zo'n 4000 ton brandstof aan boord. Nu al zou zeker 1000 ton olie in zee zijn gelekt.

Grootste koraalrif

Het Japanse schip, dat onderweg was van China naar Brazilië, strandde ter hoogte van Pointe d'Esny, in de buurt van de beschermde Blue Bay. In de baai ligt het grootste koraalrif van Mauritius. Het is een belangrijk leefgebied voor schildpadden en diverse vissoorten.

Milieuorganisatie Greenpeace is betrokken bij de opruimactie. Volgens Faiza Oulahsen van Greenpeace Nederland is het lastig om het gebied schoon te krijgen: "De schade is vrij groot. Je ziet dat bij het zuidoosten van het eiland er een dikke drab olie ligt aan de kust en dat ook de mangrovebossen op het eiland vervuild raken. Het is heel moeilijk om olie op te ruimen, want echt schoon wordt het niet."