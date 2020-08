Zwemmer (25) verdronken in Rotterdamse Zevenhuizerplas

Bij de Zevenhuizerplas in Rotterdam-Nesselande is een 25-jarige man overleden, meldt de politie. Hij was de tweede drenkeling die er vandaag uit het water was gehaald.

De man werd door een duikteam van de brandweer op het droge gebracht. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.

Eerder vandaag werd in het gebied ook een jongen van 7 jaar uit het water gehaald en gereanimeerd. Het kind had ongeveer een kwartier in het water gelegen, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tegen regionale omroep Rijnmond. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de veiligheidsregio is er geen link tussen de twee drenkelingen.

Omstanders reageren geschokt op het overlijden van de 25-jarige man. "Ineens zag ik vier meiden het water in rennen", vertelt een man aan Rijnmond. "Daarna raakte een vriend van het slachtoffer in paniek en ging hij er ook in. Het is de eerste keer dat we hier zijn. Ik kan niet bevatten dat er vandaag twee keer mensen in levensgevaar komen. Echt te bizar voor woorden."