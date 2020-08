Vluchtelingen in Beiroet zijn weer alles kwijt: 'Allerarmsten hardst getroffen'

De explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet raakt ook veel vluchtelingen. In Libanon wonen ruim anderhalf miljoen gevluchte Syriërs en Palestijnen; in het land is een op de vier inwoners vluchteling. Veel van hen wonen in de armste wijken van Beiroet, waar de huren betaalbaar waren.

Een van die wijken, Dora, is ook zwaar getroffen door de explosie. "De schade is enorm", vertelt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. "Veel vluchtelingen die daar woonden zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel van hen slapen nu op straat. Mensen die minder hard getroffen zijn, vangen andere vluchtelingen weer op en hoteleigenaren stellen kamers beschikbaar aan mensen die dakloos zijn geworden. Zo probeert iedereen elkaar een beetje te helpen."

In de wijken bij de haven, waar de klap het grootst was, hebben veel mensen een conciërge. "Een groot deel van die conciërges zijn Syrische vluchtelingen die daar met hun gezinnen wonen in een klein kamertje", zegt correspondent Daisy Mohr, die al jaren in Beiroet woont. "Vaak is dat in de kelder van een wooncomplex."

'Uiterst kwetsbaar'

Volgens Ceelen zijn de Syrische vluchtelingen in Libanon "uiterst kwetsbaar". "Het geld wat ze hadden meegenomen uit Syrië, is allang op. Ze hadden dus al erg veel moeite om rond te komen." En dat is door de inflatie niet beter op geworden.

Ceelen zag de laatste tijd een toenemend aantal straatkinderen in Beiroet. "Ze verkochten zakdoekjes en rozen, zodat hun ouders eten konden kopen en de huur betalen. Door dagjeswerk probeerden ze hun hoofd boven water te houden. En dan nu de explosie. Het is de zoveelste klap die de vluchtelingen moeten incasseren".

Beelden van de ontploffing en de enorme ravage die de klap veroorzaakte, gingen de wereld over. We maakten eerder dit overzicht: