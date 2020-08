Podcast De Zomerdag: denk goed na of je wel op een IC behandeld wil worden

Een indringende oproep van IC-artsen in de podcast De Dag, eind maart: denk goed na of je wel op de intensive care behandeld wilt worden.

Terwijl de IC's in maart voller en voller werden en er druk werd gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit, kwam er ook meer aandacht voor de nadelen van een IC-opname. Want lang niet iedereen komt er goed uit, en voor sommigen is het middel dan misschien erger dan de kwaal. In deze aflevering van De Zomerdag blikken we terug op een gesprek dat leidde tot een nationale discussie.

