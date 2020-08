Wie naar Griekenland reist, moet binnenkort bewijzen coronavrij te zijn

Nederlanders die naar Griekenland reizen, moeten vanaf volgende week maandag kunnen aantonen niet besmet te zijn met het coronavirus. Die negatieve test mag bij aankomst niet ouder dan 72 uur zijn.

De Griekse overheid heeft de maatregelen verscherpt na een nieuwe piek in besmettingen. Zondag is in het Zuid-Europese land met ruim 10,5 miljoen inwoners een recordaantal van 203 nieuwe besmettingen geregistreerd.

De verplichte test gaat ook gelden voor reizigers uit België, Tsjechië, Spanje en Zweden. Er wordt niet alleen op luchthavens gecontroleerd, ook bij de landsgrenzen wordt gevraagd om een testuitslag.

Het is niet de enige stap die het land neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo mogen er geen evenementen meer worden gehouden waarbij het publiek staat. Ook moeten vanaf morgen horecazaken in sommige gebieden, zoals de eilanden Kreta, Rhodos en Kos, na middernacht de deuren sluiten.