Minister kondigt aftreden Libanese regering aan

De Libanese premier Diab en zijn regering gaan aftreden, zegt de minister van Volksgezondheid van het land. Eerder waren al meerdere ministers vertrokken na de explosie van dinsdag, waarbij minstens 158 doden en 6000 gewonden vielen.

Minister van Justitie Marie-Claude Najm en de minister van Financiën Ghazi Wazni kondigden vandaag hun ontslag aan. Eerder traden ook de minister van Milieu en de minister van Informatie af.

Volgens Arabische media geeft premier Diab later vanavond een persconferentie, waarin hij naar verwachting zal aankondigen dat hij en zijn kabinet opstappen."Het hele kabinet is afgetreden", zei minister Hamad van Volksgezondheid tegen verslaggevers. Premier Diab is volgens hem nu op weg naar het presidentieel paleis om het ontslag namens alle ministers in te dienen.

Druk toegenomen

De druk op de regering in Beiroet is de afgelopen dagen flink toegenomen. Afgelopen weekend gingen duizenden Libanezen de straat op om het aftreden van de regering te eisen. Daarbij vielen veel gewonden na hard ingrijpen door de politie.

Er werd urenlang traangas afgevuurd en demonstranten zeggen dat de politie met rubberen kogels en met scherp schoot.

Machtsvacuüm

Volgens correspondent Daisy Mohr zal het vertrek van de regering voor de betogers een stap in de goede richting zijn. "Maar ze willen veel meer zien. Ze eisen vervroegde verkiezingen en willen dat het hele systeem verandert."

Mogelijk komt Libanon nu een in machtsvacuüm terecht, zegt Mohr. "De ervaring leert dat het best lang kan duren voor hier een premier wordt gekozen. De premier moet een soennitische moslim zijn, zo staat het hier in de wet. De komende periode kan mogelijk nog chaotischer worden."

Al voor de explosie verkeerde het land in een diepe economische en politieke crisis die tot veel protesten heeft geleid. Betogers houden de regering ook verantwoordelijk voor de ramp, omdat het kabinet volgens hen nalatig en corrupt is.