Reddingsbrigade waarschuwt: ga echt niet water in bij rode vlag

Lokale afdelingen van de Reddingsbrigade, zoals die in Zandvoort en Den Haag, schrijven dat zwemmen verboden is als de rode vlag wappert, waar de landelijke organisatie dat "ten zeerste afraadt".

Actief aanspreken

"In Zandvoort hebben we meer dan honderd zwemmers uit de zee moeten halen", zegt Brokmeijer over de situatie gisteren. "Dat kunnen we als reddingsbrigade op een gegeven moment niet meer aan, dus hebben we in overleg met de burgemeester de rode vlag gehesen." Ook volgens hem betekent de rode vlag een zwemverbod. "Als je de rode vlag ziet hangen bij een strandtent of bij een reddingspost, dan is het verboden je in het water te begeven."

Naast de vlaggen en de borden op het strand, spreekt de reddingsbrigade ook actief mensen in de zee en op het strand aan als het gevaarlijk is om het water in te gaan. "Maar soms zien mensen de vlag niet, of denken ze; dat geldt niet voor mij."

'Zelf verantwoordelijk'

Frank Hitzert van de Veiligheidsregio Haaglanden hekelt de houding van sommige badgasten. "Als je de zee in gaat, ben je als zwemmer ten eerste zelf verantwoordelijk. Als je naar het zwembad gaat, verwacht je toch ook niet dat de overheid op je kinderen let. Dat doe je zelf."