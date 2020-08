Mazda in beslag genomen in onderzoek naar dood Tamar

In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken heeft de politie een grijze Mazda 3 in beslag genomen. De politie gaf vorige week bewakingsbeelden vrij waarop een grijze Mazda te zien is. De auto die nu in beslag is genomen, is volgens de politie de auto die op de beelden te zien is.

Er wordt onderzocht of de auto inderdaad betrokken was bij de aanrijding en of de eigenaar van de auto de bestuurder was die het meisje heeft aangereden, meldt NH Nieuws. Naar aanleiding van de vele tips kwam de recherche de Mazda op het spoor. De auto is vrijdagavond in beslag genomen.

Het meisje werd op 25 juli in de vroege ochtend door agenten dood gevonden in de berm langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. Remsporen op de weg en de verwondingen op haar lichaam wijzen erop dat ze hoogstwaarschijnlijk is omgekomen door een aanrijding.

Meerdere auto's in beslag genomen

De bewakingsbeelden die de politie vrijgaf tonen twee mensen die op 25 juli om 03.09 uur een parkeerplaats in Marken oprijden. Ruim twee uur later, rond 05.30 uur, stappen ze uit de wagen om naar de voorkant van de auto te kijken. Daarna stappen ze weer in en rijden ze verder.

In het onderzoek zijn meerdere voertuigen met schade in beslag genomen. De eigenaren werden niet als verdachte aangemerkt. Ook kwamen tientallen tips binnen bij de politie.

Drie dagen nadat Tamar was gevonden, deed haar moeder bij Op1 een oproep aan de automobilist om zich te melden: