Wekdienst 10/8: Horeca vraagt gegevens bezoekers • Kort geding brillengiganten

Ander nieuws uit de nacht:

Bussen en trams krijgen 'kuchschermen': op die manier kunnen passagiers weer voorin bij de chauffeur bussen en trams betreden. Zo hopen vervoersbedrijven zwartrijden aan te pakken, dat explosief toenam sinds de coronacrisis.

Mediamagnaat Hongkong opgepakt om 'samenspannen met buitenland': Jimmy Lai werd meegenomen op basis van de omstreden nieuwe veiligheidswet. Ook is het gebouw van zijn mediabedrijf binnengevallen en doorzocht.

Loco-burgemeester Den Haag sloot wegen naar strand om 'grenzen te stellen': de badplaats had zondag niet meer capaciteit van verkeersregelaars en handhavers. "We zijn een gastvrije badplaats, maar dat mag geen vrijbrief zijn om moedwillig regels te overtreden."

En dan nog even dit:

Als je een beetje goed zoekt heb je mondkapjes voor ongeveer 25 cent per stuk. Maar mocht je er nou eentje willen met iets meer bling, dan kun je aankloppen bij een Israëlische juwelier. Het masker van juwelier Yvel heeft 3600 witte en zwarte diamanten, ingelegd op een basis van 18-karaats witgoud.

Het prijskaartje: 1,5 miljoen dollar. En hij is niet alleen voor de leuk, hij zuivert ook deeltjes die in de lucht zweven met N99 filters. De koper is een Chinese zakenman die in de VS woont. Een eis van de koper was dat hij het duurste neus- en mondmasker ter wereld zou krijgen.

"Met geld kan je misschien niet alles kopen, maar in ieder geval wel een heel duur covid-19 masker", aldus juwelier en ontwerper Isaac Levy.