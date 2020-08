Mediamagnaat Hongkong opgepakt om 'samenspannen met buitenland'

In Hongkong is mediamagnaat Jimmy Lai opnieuw opgepakt. De uitgever en oprichter van de krant Apple Daily is meegenomen door de politie op basis van de omstreden nieuwe veiligheidswet die op 1 juli is ingegaan. Daarmee kunnen critici van China makkelijker opgepakt worden.

Volgens Jimmy Lai's krant is hij gearresteerd voor het samenspannen met buitenlandse mogendheden. Hij zou daarmee een oorlog willen beginnen. Lokale media melden dat de politie van Hongkong ook het gebouw van zijn mediabedrijf zijn binnengevallen en dat het pand is doorzocht.

In februari werd Lai ook al opgepakt. Toen vanwege deelname aan een illegaal protest, vorig jaar. De mediatycoon is kritisch over de macht van Peking en doet vaak mee aan demonstraties.