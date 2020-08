Grote brand in bedrijfspand Tilburg

In een bedrijfspand in Tilburg woedt sinds gisteravond een grote brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastliggende bedrijven.

De vuurhaard is lastig te bereiken, omdat het pand is ingeklemd tussen andere bedrijfspanden. In het pand liggen led-lampen en cosmetica opgeslagen. De brand is op een industrieterrein ten noordoosten van de stad aan Kapitein de Rondairestraat.

Doordat het windstil is blijft de rook hangen. Vanwege het warme weer zijn er extra brandweermensen ingezet om elkaar te kunnen aflossen.

De eerste melding kwam binnen rond 19.45 uur. De brandweer heeft meerdere hoogwerkers en diverse andere voertuigen ingezet om de schade te beperken.