Loco-burgemeester Den Haag sloot wegen naar strand om 'grenzen te stellen'

Loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer van Den Haag zegt dat het afsluiten van de toegangswegen naar Scheveningen gisterochtend een afzonderlijke maatregel was. "We doen dit om grenzen te stellen", zegt Bredemeijer. "We zijn een gastvrije badplaats, maar dat mag geen vrijbrief zijn om moedwillig regels te overtreden."

De parkeergarages waren al vroeg vol. Dat leidde tot veel zoekverkeer in de kustwijken en ergernis bij bewoners. "Door eerder de toegangswegen af te sluiten en het verkeer richting kust af te vangen, hebben wij de verkeersdruk op de kustwijken beperkt", staat in een verklaring.

Corona

Volgens Bredemeijer waren er gisteren twee keer zoveel mensen vergeleken met eerdere jaren. "Wat dit jaar anders maakt, is corona. Dit jaar vieren meer Nederlanders vakantie in eigen land en vinden meer toeristen uit buurlanden de snelweg naar de Haagse kust."

De loco-burgemeester zegt dat de stad tegen de grenzen van zijn capaciteit aanliep. Zo werden er 115 verkeersregelaars en handhavers ingezet. Sinds donderdag zijn er 150 wielklemmen geplaatst en zijn er 600 parkeerboetes uitgeschreven.

De afsluitingen leidden in een aantal gevallen tot agressie. Een verkeersregelaar werd met een ploertendoder op zijn hoofd geslagen.

'Ander publiek'

Vannacht surveilleert de politie op het strand op wildkampeerders. "Als gemeente zetten wij daarvoor ook onze boswachters in. We halen alles uit de kast", zegt Bredemeijer.

Hij ziet dat er een ander publiek naar de Haagse kust komt. "Een publiek dat mogelijk nog onvoldoende bekend is met de verraderlijke stromingen van de Noordzee en met een auto-bereikbaarheid van onze kuststrook die zijn grenzen heeft."