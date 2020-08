Wit-Russische president Loekasjenko grote winnaar verkiezingen, zegt exitpoll

In Wit-Rusland zijn de stembureaus gesloten bij de presidentsverkiezingen waarvan de uitkomst zeer ongewis is. Volgens een eerste exitpoll heeft president Loekasjenko 79,7 procent van de stemmen gekregen, meldt het officiële Russische persbureau TASS. Oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja zou slechts 6,8 procent van de stemmen hebben behaald.

De hele middag stonden er bij de stembureaus op veel plekken lange rijen, ook nog op het moment dat de stembureaus dichtgingen. Veel mensen hebben dus niet kunnen stemmen. Ook bij de Wit-Russische ambassade in Den Haag hebben zo'n tweehonderd mensen vergeefs gewacht om hun stem te kunnen uitbrengen.

De oppositie heeft opgeroepen om vanavond opnieuw te demonstreren tegen Loekasjenko, de man die het land al 26 jaar regeert. Anders dan bij vorige verkiezingen is onzeker wat er gaat gebeuren. Afgelopen weken ging in de campagne veel aandacht uit naar Tichanovskaja, de vrouw van een populaire blogger die zelf in de gevangenis zit.

Ze was tot voor kort niet politiek actief, maar haar verkiezingsbijeenkomsten trokken tienduizenden aanhangers. Het is in Wit-Rusland ongebruikelijk dat de oppositie zoveel mensen op de been brengt; het regime gebruikt in de regel geweld om dat te voorkomen.