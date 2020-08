Mensen uit zee gered, rode strandvlag in Den Haag, Katwijk, Noordwijk

Langs de Haagse kust en in Katwijk en Noordwijk is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat het ten zeerste wordt afgeraden om in zee te zwemmen. Volgens de Haagse reddingsbrigade moesten vandaag tientallen personen uit zee worden gered. Op het Zuiderstrand moest iemand worden gereanimeerd, meldt Omroep West.

Volgens een woordvoerder van de reddingsbrigade Den Haag is door een combinatie van de aflandige wind en de stroming in zee sprake van een "zeer verraderlijke" situatie. Ook is het druk op het strand. "Het is zo druk dat hulpverleners amper nog met voertuigen over het strand kunnen rijden", zegt een woordvoerder. "En er blijven nog steeds meldingen binnenkomen van mensen die uit het water gered moeten worden."