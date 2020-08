Elf doden bij brand in woontoren Tsjechië

Bij een brand in een flat in het noordoosten van Tsjechië zijn zeker elf mensen om het leven gekomen en tien gewonden gevallen. Onder de doden zijn drie kinderen.

De brand brak gisteren uit op de elfde verdieping van het complex, dat dertien verdiepingen telt. Volgens een brandweerwoordvoerder kwamen zes mensen om in een van de appartementen, vijf anderen stierven doordat ze in paniek vanaf de twaalfde verdieping naar beneden sprongen, zei minister Hamácek (Binnenlandse Zaken) bij de Tsjechische publieke radio.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar zowel de minister als de regionale autoriteiten suggereren dat de brand is aangestoken. Een brandweerchef zegt dat de brand zich uitzonderlijk snel door het gebouw kon verspreiden. Een persoon is opgepakt.