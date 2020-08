Wekdienst 9/8: virtuele donorconferentie Libanon • Verkiezingsdag Wit-Rusland

En dan nog even dit:

Jayme, een baby van 1 jaar uit Rijswijk, is afgelopen week in Hongarije met succes behandeld voor de dodelijke spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). De behandeling was kostbaar want er is een duur medicijn voor nodig. Vorige maand werd met een doneeractie de benodigde 2,1 miljoen euro opgehaald.

Maandag mocht het jongetje met de behandeling beginnen. De eerste resultaten zijn positief. "Binnen drie dagen kon Jayme zijn beentje rechtop houden, terwijl die voor de behandeling direct omviel naar de zijkant. Zelfs de arts had tranen in haar ogen", schrijft de familie.