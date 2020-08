Behandeling baby Jayme succesvol: 'Zelfs de arts had tranen in haar ogen'

Jayme (1) uit Rijswijk is afgelopen week in Hongarije met succes behandeld voor zijn spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). "Binnen drie dagen kon Jayme zijn beentje rechtop houden, terwijl die voor de behandeling direct omviel naar de zijkant. Zelfs de arts had tranen in haar ogen", schrijft de familie volgens Omroep West.

Vorige maand werd na een doneeractie het streefbedrag van 2,1 miljoen euro voor de ernstig zieke Jayme opgehaald. Met het geld is een behandeling in een ziekenhuis in Budapest betaald. Het ziekenhuis heeft toegang tot het dure medicijn Zolgensma, dat kan helpen bij de dodelijk spierziekte SMA.

Maandag mocht de jongen met de behandeling beginnen. In het ziekenhuis kreeg Jayme een kamer met twee extra bedden voor zijn ouders. Gisteren verscheen een blog over de ervaring in het ziekenhuis.

De eerste resultaten zijn positief. Jayme heeft tot nu toe geen bijwerkingen en hoeft niet meer in het ziekenhuis te blijven. De komende tijd moet hij wel iedere week terugkomen voor controle.