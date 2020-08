'Zelfs al moeten we rooksignalen gebruiken, ze kunnen ze ons niet stoppen'

Bij Dokuz8 Nieuws in Turkije zijn ze wel wat gewend. Hun website werd geblokkeerd en de stichting waaraan ze verbonden waren werd door de regering gesloten. Om de haverklap moeten ze voor de rechter verschijnen om artikelen die niet goed vallen bij de regering. Drie keer viel de politie hun kantoor binnen.

Maar elke keer krabbelen ze weer op, en komen ze er sterker uit, zegt oprichter Gokhan Bicici. "We zijn geboren tijdens de Gezi-protesten en hebben de jaren van harde repressie erna overleefd. We staan onder druk, we worden in de gaten gehouden, maar we hebben het op de één of andere manier steeds gered."

Met een team van 850 journalisten en burgerjournalisten brengt Dokuz8 nieuws uit alle hoeken van Turkije. Hun belangrijkste platform is op dit moment Twitter. Daar publiceren ze non-stop nieuwsberichten, van het coronavirus tot politiek, cultuur en mensenrechten. Ze hebben 230.000 volgers op het Turkstalige en 10.000 op hun Engelstalig account.

Nu vrezen ze voor hun voortbestaan op Twitter. Een nieuwe strenge sociale media-wet die in oktober van kracht gaat dwingt grote sociale mediabedrijven een kantoor in Turkije te openen en een lokale vertegenwoordiger aan te nemen die contact onderhoudt met de autoriteiten. Twitter, Facebook, YouTube, ze moeten vanaf dan altijd de Turkse regels opvolgen.

Erdogan Woedend

Beslist de Turkse rechter dat een account of tweet moet worden verwijderd, dan kan Twitter niet langer zeggen: nee, wij vinden dat dit valt onder persvrijheid of vrijheid van meningsuiting. Als ze niet gehoorzamen kan hun bandbreedte worden verminderd met 90 procent. Met zo weinig bandbreedte, werkt een website in feite niet meer, zeggen experts.

De wet werd versneld ingevoerd na ophef over de dochter en schoonzoon van President Erdogan. Die ontvingen beledigende reacties op Twitter toen ze de geboorte van hun vierde kind aankondigden. Erdogan reageerde woedend. "We kunnen de sociale media-terreur niet langer accepteren," zei hij in een toespraak. "We willen zo snel mogelijk controle op alle sociale media-kanalen."

Bekijk hier de reportage bij Dokuz8 op kantoor: