20 jaar cel voor Amerikaanse ex-commando's in Venezuela

Een rechtbank in Venezuela heeft twee Amerikanen tot een gevangenisstraf van 20 jaar veroordeeld voor hun rol in een mislukte staatsgreep. De voormalige commando's zouden in mei betrokken zijn geweest bij een poging om het regime van president Maduro omver te werpen.

Een groep gewapende mannen trok toen vanuit Colombia Venezuela binnen. Bij een vuurgevecht met regeringstroepen kwamen er acht huurlingen om het leven, 66 anderen werden opgepakt. De operatie zou in de VS zijn opgezet door een andere voormalige commando.

Vuurgevecht

De twee die nu zijn veroordeeld, werden een dag na het vuurgevecht elders in Venezuela gearresteerd. Volgens de Venezolaanse aanklager hebben ze hun betrokkenheid bij de operatie bekend. Ze zouden de Venezolaanse oppositieleider Guaidó aan de macht hebben willen brengen.

Hun advocaat zei tegen persbureau Reuters dat hij en zijn team niet in de rechtszaal zijn toegelaten. Oppositieleider Guaidó en de VS zeggen dat ze niets met de zaak te maken hebben.