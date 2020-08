Avontuurlijke pinguïn ontsnapt uit vogelpark Alphen aan den Rijn

Een kleine pinguïn is van de week ontsnapt uit vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. De zeevogel is nog niet terug. Het gaat om een jong mannetje en hij is gisteren wel gezien in het water bij Nieuwveen. Vanochtend kreeg het vogelpark een telefoontje uit Zwammerdam.

"Dat is een behoorlijk eindje", zegt een woordvoerster van Avifauna bij Omroep West. Maar zij is niet verrast. "Hij kan ook waanzinnig hard lopen en zwemmen."

De zogenoemde Humboldt-pinguïn is een van de dertig zeevogels die in Avifauna leven. Hoe en wanneer het beestje is ontsnapt is niet helemaal duidelijk. "Hij is al een paar keer aan de wandel gegaan in het park. Nu is-ie er blijkbaar uit gekomen. Dat is natuurlijk een heel gek gezicht", zegt de woordvoerster. "Wij vinden het ook heel indrukwekkend."

Je gelooft niet wat er voorbijzwemt

Het vogelpark wordt overspoeld met telefoontjes. Het gaat dan vooral om mensen die met een bootje onderweg zijn en niet direct geloven wat ze voorbij zien zwemmen. Naar aanleiding van de laatste melding in Zwammerdam hebben medewerkers van Avifauna vanochtend geruime tijd gezocht naar de ontsnapte pinguïn, maar ze zijn met lege handen teruggekeerd. "Hij zal zich ook niet zomaar laten vangen", verwacht de woordvoerster.

Pinguïns kunnen volgens het vogelpark snelheden tot wel 35 kilometer per uur bereiken. Wie de snelheidsduivel ziet, wordt verzocht contact op te nemen met Avifauna. "We denken dat hij het wel even uithoudt", zegt de woordvoerster. Van de warmte heeft het beestje geen last, de Humboldt-pinguïn komt van nature ook voor in warme gebieden, zoals voor de kust van Chili en Peru.