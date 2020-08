Politie druk met flippende drugsgebruikers in Noord-Holland

De politie in Noord-Holland heeft gisteravond en afgelopen nacht meerdere mensen aangehouden die onder invloed van drugs rare dingen deden, vochten of spullen vernielden. In alle gevallen kostte het agenten behoorlijke moeite om de drugsgebruikers aan te houden.

Zo liep in Hoorn een man zonder shirt, maar mét een mes in zijn mond over straat. Ook zweette hij flink. "Hij schreeuwde van alles en nog wat, en maakte oergeluiden", schrijft de politie. Nadat hij spullen kapot had gemaakt in een zonnestudio rende hij richting agenten. Die spoten pepperspray in zijn gezicht. Later vertelde de man dat hij wiet en lachgas had gebruikt en dat hij agenten wilde vermoorden, zegt de politie.

Agenten gewond

Ook in Haarlem draaide een drugsgebruiker door. De man werd na cocaïnegebruik erg agressief. Na een diefstal ging hij een café binnen en schreeuwde om zich heen. De politie stuurde een hond op hem af, omdat agenten hem zelf niet onder controle kregen. Een agent raakte gewond bij de worsteling. De politie denkt dat hij een zogenoemd opwindingsdelier had, waarbij mensen zeer agressief kunnen worden.

Op een camping op Texel ging het ook mis. Een jong stelletje uit Almere raakte de weg kwijt bij een lsd-trip. Ze zaten zich in hun blootje luidkeels af te vragen waar hun kleren waren gebleven. Agenten die op het geschreeuw afkwamen, werden door de man aangevallen. Een agent raakte daarbij gewond. Ook hier gebruikte de politie pepperspray. De twee zijn naar de cel gebracht.