Libanezen herdenken slachtoffers explosie Beiroet in Vondelpark

Als het aan Tracy Saad ligt, blijft het niet alleen bij de wake in het Vondelpark. Ze is al druk bezig met een inzamelingsactie om de mensen in Beiroet te helpen. Zo konden mensen tijdens de wake een tas met spullen achterlaten.

"We hebben inmiddels al zestig tassen met spullen ontvangen die we gaan toesturen, maar we hebben natuurlijk veel meer nodig dan dat. Gelukkig heeft ook het Rode Kruis nu een gironummer geopend om mensen in Beiroet te helpen."