Voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur Scowcroft (95) overleden

In de Verenigde Staten is voormalig nationaal veiligheidsadviseur Brent Scowcroft op 95-jarige leeftijd overleden. Hij had jarenlang een prominente rol in het buitenlandbeleid van de VS.

Tijdens zijn loopbaan bekleedde Scowcroft verschillende posten bij de Amerikaanse luchtmacht, het Ministerie van Defensie en aan de Amerikaanse luchtvaartacademie. Hij was de enige nationaal veiligheidsadviseur die onder twee presidenten diende: Gerald Ford en George H.W. Bush, oftewel Bush senior. Met Bush raakte Scowcroft bevriend en de twee publiceerden een boek over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Ook trad Scowcroft op als adviseur op het gebied van defensie voor andere presidenten, onder wie Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan en, het meest recent, Barack Obama. Scowcroft was destijds een van de prominenten binnen de Republikeinse partij die fel tegen de Irakoorlog was, ten tijde van de ambtsperiode van de jonge Bush.

In 1975 bereikte Scowcroft de maximumleeftijd voor militairen: hij ging als luitenant-generaal met pensioen. Hij overleed gisteren in Virginia.