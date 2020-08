Ziekenhuizen Beiroet overweldigd, waarschuwingen bleven onbeantwoord

In een klap moesten 1000 mensen dringend naar een van de ziekenhuizen in Beiroet. Nu nog verkeren 120 gewonden in kritische toestand. De operatiekamers kunnen de druk niet aan.

Door de ontploffing in de haven van de Libanese hoofdstad raakte de medische noodhulp compleet overdonderd. Op een ramp van dat formaat is geen stad voorbereid, maar Beiroet was al extra kwetsbaar. In het afgelopen halfjaar is er in Libanon herhaaldelijk gewaarschuwd voor tekorten aan medicijnen en apparatuur vanwege geldgebrek.

Tot overmaat van ramp zijn minstens vijf ziekenhuizen, grote hoeveelheden medische benodigdheden en verschillende opslagplaatsen voor medische apparatuur zwaar beschadigd geraakt door de explosie.

De 20-jarige Chadi Haddad speelde vandaag piano voor medewerkers in een zwaar getroffen ziekenhuis in Beiroet: