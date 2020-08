Sjaals, planten en kledinglabels moeten ouderen tegen hitte beschermen

Een speciale sjaal die even in het water moet en daarna dagenlang voor verkoeling zorgt. Het is het eerste wapen in de strijd van de provincie Zuid-Holland tegen hittestress onder ouderen. Vandaag worden zo'n 500 afkoelsjaals uitgedeeld in drie verzorgingstehuizen in Den Haag en Leiden.

Tijdens een hittegolf, zoals we dit weekend tegemoet gaan, hebben vooral ouderen last van hittestress. Het kan leiden tot ongemakken als slaapverstoring of huiduitslag maar ook tot serieuze klachten als ademhalingsproblemen of nierfalen. Of nog erger: volgens TNO vallen er tijdens hittegolven gemiddeld 40 extra doden per dag in Nederland.

"Nederland krijgt steeds meer tropische dagen. Daarom hebben we een wedstrijd georganiseerd waar bedrijven oplossingen voor dit probleem konden aandragen", legt Duncan Waardenburg van de provincie uit. "Met de uitkomst daarvan gaan we vandaag voor het eerst aan de slag."

De afkoelsjaal is één van de drie winnaars. "Die sjaal op zichzelf is niet nieuw", zegt Bernadette Sleurink, die ze importeert. "In Australië gebruiken ze 'm al jaren. In Nederland wordt hij vooral gebruikt door wandelaars, golfers en in bepaalde revalidatiecentra. Ouderen zijn een nieuwe doelgroep."

Voor bewoners van verzorgingshuis Jonker Frans in Den Haag kwamen de sjaals als geroepen: