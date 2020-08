Moederbedrijf van Miss Etam en Stepps failliet

FNG Nederland is failliet verklaard. Het moederbedrijf van Miss Etam, Expresso, Claudia Sträter, Steps en Promiss vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Volgens het bedrijf is een doorstart van de Nederlandse FNG-merken, of delen daarvan, nu kansrijker.

In totaal werken er bij FNG 3000 mensen, waarvan 1000 in België. Wat voor hen de gevolgen zijn, is nog niet duidelijk. De komende weken zullen vooral in het teken staan van, naast het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten, de doorstart van een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse merken. Hierover zal overleg plaatsvinden met geïnteresseerde bedrijven, meldt het bedrijf.

In Nederland gaat het volgens marktonderzoeker Locatus onder meer om 103 winkels van Miss Etam, 31 zaken van Claudia Sträter en 9 Steps-winkels. De Belgische tak werd eerder deze week al failliet verklaard.