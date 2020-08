Poetin en Loekasjenko bellen over Russische huurlingen in Wit-Rusland

De opgepakte Russen zouden behoren tot een groep van ruim 200 buitenlanders die in Wit-Rusland zijn opgedoken en die in dienst zijn van Wagner, een private Russische onderneming die militaire diensten levert in de hele wereld. Ze trokken de aandacht omdat ze zich niet gedroegen als toeristen en bovendien militaire kleding aan hadden.

Stevig aangesproken

Correspondent David Jan Godfroid verwacht dat Poetin Loekasjenko stevig heeft aangesproken. Loekasjenko heeft eerder gezegd dat hij overweegt een aantal van de opgepakte Russen uit te zetten naar Oekraïne. "Daar moet Poetin natuurlijk niets van weten."

Mocht Loekasjenko niet meteen voor het Kremlin buigen, dan kan Poetin nog zijn oliewapen inzetten. Wit-Rusland is qua toevoer van olie sterk afhankelijk van het buurland. Bij verdere escalatie kan Rusland dreigen de kraan dicht te draaien. De landen liggen wel vaker met elkaar overhoop over de olie- en gastoevoer.

Zondag presidentsverkiezingen

Godfroid denkt dat het conflict uiteindelijk met een sisser zal aflopen. "Ik denk dat Loekasjenko dit voornamelijk heeft gebruikt om in aanloop naar de verkiezingen te laten zien: 'kijk, we worden bedreigd. Stem op mij, dan zorg ik dat het wel weer goedkomt'."

Gisteren meldde Wit-Rusland nog dat er een onbekend aantal Amerikanen was op gepakt. President Loekasjenko maakte niet bekend wanneer of waarom. Een aantal van de arrestanten zou getrouwd zijn met medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zondag zijn de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland en de druk op Loekasjenko, die voor de zesde keer herkozen wil worden, neemt toe. Hij regeert het land al sinds 1994 met harde hand, maar heeft nu te maken met de grootste protesten tegen zijn bewind in jaren. De demonstraties van de oppositie zijn voor de rest van de week verboden door de autoriteiten.