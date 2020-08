COA plaatst Nigeriaans doelwit homohaat over naar ander azc

Een Nigeriaanse asielzoekster die onlangs in asielzoekerscentrum Gilze het doelwit was van een aanval door landgenoten, is voor haar veiligheid overgeplaatst naar een ander azc. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt dat de vrouw met haar 18 maanden oude kind is opgenomen in het azc in Grave.

De aanval vond begin deze week plaats, toen de Nigeriaanse vrouw haar vriendin, eveneens uit Nigeria en bewoonster van een azc in Friesland, op bezoek had. Er ontstond ruzie met een Nigeriaans stel dat de twee uitschold voor "stomme lesbiennes". De leiding werd erbij geroepen, maar die kon niet voorkomen dat de bezoekende vrouw werd overgoten met kokend water door de vrouw van het (hetero-)stel.

De aanval was gericht op de medebewoonster en haar kind, maar de bezoekende vriendin sprong ertussen om hen te beschermen. Ze liep ernstige brandwonden op, over de hele zijkant van haar lichaam.

Wel of geen hulp?

Over wat er daarna is gebeurd, lopen de versies uiteen. Het COA zegt dat er eerste hulp is geboden aan het slachtoffer, eerst in het azc en daarna bij de huisartsenpost voor asielzoekers in de buurt. Vervolgens zou de gewonde vrouw zelf hebben besloten om de lange treinrit terug naar Friesland te maken.

Volgens de organisatie LGBT Asylum Support, die lhbti-asielzoekers bijstaat, reageerde het COA "onverschillig" en weigerde de artsenpost het slachtoffer te helpen, omdat ze uit een ander azc komt. Daarna "moest ze 'gewoon' met de trein naar de andere kant van Nederland". De vrouw heeft inmiddels aangifte gedaan tegen haar aanvaller.

Homohaat leidt vaker tot incidenten in asielzoekerscentra. Maar LGBT Asylum Support zegt nog nooit zo'n ernstige verminking te hebben meegemaakt.