De politiek van Libanon is stuk en dat staat hulp in de weg

De corruptie mag in het rijtje problemen zeker niet ongenoemd blijven. De politieke elite van Libanon en de zakenwereld zijn nauw verbonden, zegt Al-Zwaini. Tycoons runnen het land.

Dat probleem is in haar ogen "veel groter dan de ideologische spanningen tussen soennieten en sjiieten waar wij vaak op inzoomen. Veel politici misbruiken hun positie voor persoonlijk zakelijk gewin. Hun weigering tot radicale hervormingen vormt een groot obstakel in het ontvangen van financiële steun in deze crisis."

'Zinkend schip'

In oktober 2019 begonnen grootschalige protesten. Betogers eisten dat de regering grote hervormingen ging doorvoeren en de belangen van Libanon en de Libanezen voorop ging stellen. Behalve het aftreden van Hariri is daar nog niets van terechtgekomen.

Een dag voor de ontploffing in de haven probeerde de minister van Buitenlandse Zaken daar nog de aandacht op te vestigen. Nassif Hitti kondigde zijn onmiddellijke aftreden aan en beklaagde zich over "het gebrek aan visie voor Libanon" en "de afwezigheid van een wil om brede, structurele hervormingen te bereiken."

Zijn waarschuwing dat Libanon een gefaalde staat en een "zinkend schip" is, drong nauwelijks door tot de internationale pers, en raakte door de ramp in Beiroet uiteindelijk compleet ondergesneeuwd.