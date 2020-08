Giro555 opengesteld voor slachtoffers explosie Beiroet

De Samenwerkende Hulporganisaties hebben Giro555 opengesteld voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor onder meer noodhulp aan de getroffen inwoners.

Het Rode Kruis had eerder deze week al een rekeningnummer geopend voor de slachtoffers.

Een deel van de Libanese hoofdstad is verwoest door de explosie van dinsdagmiddag. Zeker de helft van de huizen in Beiroet is beschadigd. Nederland heeft een team hulpverleners gestuurd dat met honden in de puinhopen zoekt naar slachtoffers.

Dodental nog hoger

Bij de explosie kwamen zeker 149 mensen om. Ongeveer 5000 inwoners zijn gewond geraakt. De autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental verder oploopt; er zijn tientallen vermisten en een aantal gewonden is er slecht aan toe.

De ramp is veroorzaakt doordat in een opslagloods in de haven een grote hoeveelheid ammoniumnitraat ontplofte. Vlak daarvoor was brand ontstaan. Verscheidene bronnen zeggen dat de autoriteiten al een paar jaar wisten dat er een gevaarlijke hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen, maar met die informatie zou niets zijn gedaan.

Volgens het Libanese staatspersbureau zijn zestien mensen gearresteerd, onder wie de topman van de haven.