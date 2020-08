Wekdienst 7/8: Eerste indruk van corona-portal • Libanonveteranen willen helpen

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het wordt behoorlijk heet en met name ouderen kunnen daar last van hebben. Drie startups werken aan technieken die ouderen op een slimme manier verkoeling moeten bieden. Zo worden vandaag in drie verzorgingstehuizen in Den Haag en Leiden 500 afkoelsjaals uitgedeeld.

Er komt meer duidelijkheid over de 'corona-portal' die de overheid lanceert. Op die speciale website kan iedere Nederlander vanaf volgende week woensdag een afspraak maken voor een coronatest en ook de uitslag zelf bekijken.

In Doorn komt een groep Libanonveteranen bij elkaar om te praten over de explosie in Beiroet van afgelopen dinsdag. Veel van hen voelen zich nog erg betrokken bij het land, vanwege hun uitzending tussen 1979 en 1985. Ook wordt bekeken of de veteranen een hulpactie kunnen opzetten voor de slachtoffers van de explosie.

Wat heb je gemist?

In Libanon zijn zestien mensen gearresteerd in het onderzoek naar de explosie in de haven. In totaal zijn achttien mensen ondervraagd over de ontplofte loods, waarin een grote hoeveel ammoniumnitraat lag opgeslagen.

Volgens een woordvoerder van de militaire rechtbank gaat het om douanebeambten, havenmedewerkers en onderhoudsmedewerkers. Onder de arrestanten zou ook de topman van de haven, Hassan Koraytem, zijn. Ook gaat aandacht uit naar voormalig minister van publieke werken Ghazi Aridi, die in functie was toen een schip uit Georgië in 2013 met de lading ammoniumnitraat strandde in Beiroet.

Het was gisteravond korte tijd onrustig in Beiroet. In de buurt van het parlementsgebouw gooiden anti-regeringsdemonstranten met stenen: