Wethouder Urk legt taken voorlopig neer

Wethouder Geert Post van Urk legt zijn taken voorlopig neer. Dat is vanavond besloten in een vergadering met de fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast stelt burgemeester Ineke Bakker een onafhankelijk integriteitsonderzoek in.

Post kwam in opspraak toen bleek dat hij een nevenfunctie bij het transportbedrijf van zijn zoon had verzwegen. De zoon is vorige week gearresteerd toen de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen vond.

Post legt zijn taken neer zolang het onderzoek duurt. Volgens Omroep Flevoland erkent de wethouder dat het fout is geweest om de nevenfunctie niet te melden bij de gemeente en heeft hij zijn excuses daarvoor aangeboden. Tot hij zijn taken weer op kan pakken, neemt wethouder Freek Brouwer deze waar.

De 32-jarige zoon van Post zit sinds vorige week vast in een Britse cel, nadat er in Calais ruim 250 kilo cocaïne en zo'n 170 kilo speed in zijn vrachtwagen werd gevonden. Hij was op dat moment op Brits grondgebied.

Onhandig

De partij van Post, de SGP, laat in een verklaring weten dat de beslissing om zijn taken tijdelijk neer te leggen in samenspraak met zijn partijgenoten is genomen. De SGP noemt het niet vermelden van de nevenfunctie "onhandig" en betreurt dat dit afstraalt op het dorp, gemeentebestuur en de partij.