Verplichte Duitse coronatest voor reizigers uit risicogebieden

Vanaf zaterdag moet iedereen die naar Duitsland reist en uit een risicogebied komt verplicht een coronatest doen. Volgens minister van Gezondheidszorg Jens Spahn neemt het aantal besmettingen toe en groeit het gevaar dat het virus vanuit het buitenland wordt meegenomen.

Daarmee is de 'inbreuk op de persoonlijke vrijheid' volgens de minister te verantwoorden. "Ik neem het zeker voor het onzekere", aldus Spahn.

Van de testplicht zullen reizigers het meest gaan merken op de Duitse vliegvelden. Daar worden alle passagiers van vluchten uit risicogebieden opgevangen en gevraagd of ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. Kunnen ze dat niet, dan moeten ze ter plekke een test doen. De uitslag komt binnen twee à drie dagen en moet in quarantaine worden afgewacht. Wie de test weigert, krijgt een boete die kan oplopen tot 25.000 euro en moet twee weken in quarantaine.

In de afgelopen weken zijn op alle Duitse vliegvelden testcentra ingericht. Daar kon al vrijwillig een test worden gedaan. Nog niet overal verloopt dat vlekkeloos. Een aantal reizigers zou langer dan drie dagen hebben moeten wachten op hun uitslag en kreeg niemand aan de lijn als ze belden over het resultaat. Ook zou de uitslag van een test met een QR-code doorgegeven moeten kunnen worden, maar een groot deel van de laboratoria blijkt nog te werken met een fax.

Testen bij grensposten

Veel praktische vragen zijn er nog over reizigers die met de trein of de auto uit risicogebieden komen. Ook zij worden geacht een test te doen en die in quarantaine af te wachten, maar dat is een stuk moeilijker te controleren. De mogelijkheid is er wel. Bij zeker acht zuidelijke grensposten zijn testcentra ingericht. Ook bij de lokale GGD's kunnen reizigers een gratis test doen.

Of Nederlanders die via een Duits vliegveld reizen (en na aankomst bijvoorbeeld met de auto weer naar Nederland rijden) ook een verplichte coronatest moeten doen, is nog onduidelijk.