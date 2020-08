Inwoners Beiroet nog steeds in shock: 'Ik kan niet geloven dat ik nog leef'

Alle ramen in de buurt zijn kapot, zegt Flyvberg. Ook de glazen deur van haar appartement is gesneuveld door de explosie. "Je ziet dat mensen proberen de schade te beperken, maar als je kijkt naar de economische en politieke crisis die zich al afspeelde in Libanon, is het de vraag of sommige winkels ooit nog open kunnen."

Ook de familie Voitier is bang dat de situatie nooit meer hetzelfde wordt. Gina Voitier is door de explosie het huis verloren waarin ze is opgegroeid. "Dit was een oud huis, waar we ons hele leven voor hebben gezorgd. We hielden er echt van, omdat we hier zo lang hebben gewoond", vertelt ze.

Gina was op het moment van de explosie niet thuis, haar moeder en broer wel. "Ik moest via de snelweg lopen om snel bij mijn broer en moeder te komen. Daar zag ik veel gewonde mensen. Ik zag zelfs dode mensen. Het was verschrikkelijk."