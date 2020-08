Nederlands team begonnen aan reddingswerk Beiroet: 'Enorme chaos hier'

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is begonnen aan zijn eerste dag reddingswerk in de Libanese hoofdstad Beiroet. Vandaag zoeken de reddingswerkers naar overlevenden in het puin. "Het is een enorme chaos hier", zegt NOS-redacteur Hoessein Sabir, die bij de groep in Beiroet is.

Het USAR-team bestaat uit vrijwilligers die normaal werken bij de brandweer. Ze zijn daar met betonzagen, microfoons, camera's, water en voedsel. USAR zal eerst het gebied verkennen, daarna wordt er contact gezocht met andere reddingswerkers.

USAR moest een aantal uren wachten op toestemming van de Libanese autoriteiten om het reddingswerk te beginnen. "De coördinatie gaat hier niet zo soepel", vertelde Sabir aan het begin van de middag. "We horen al sinds 11.00 uur elke keer 'over een uur, over een uur'."

Twee vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf de militaire vliegbasis in Eindhoven: