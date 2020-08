Acteur lyrisch over Nederlandse Blue Lagoon-foto: 'Amazing'

"Wie kan dit bedenken?" Mireille Droste uit Deurningen is nog steeds onder de indruk: haar foto van een nagemaakte scène uit de film The Blue Lagoon leverde een mailtje op van hoofdrolspeler Christopher Atkins. "Ik was erg verbaasd."

Droste krijgt wel vaker te horen dat haar zoon Job lijkt op de blonde krullenkop in de romantische avonturenfilm uit 1980. Nu het vakantie is, kon ze hem overhalen te poseren als het idool uit haar jeugd. Hij had een krukje nodig om op gelijke hoogte te komen met de 18-jarige plaatsgenoot die Brooke Shields nadoet.

"Het is eigenlijk als een lolletje begonnen", zegt Droste in het NOS Radio 1 Journaal. "Omdat hij eigenlijk best goed leek, heb ik hem op Instagram gezet."