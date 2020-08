Wekdienst 6/8: Nieuwe coronapersconferentie • Herdenking 75 jaar Hiroshima

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Minister-president Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid houden om 19.00 uur weer coronapersconferentie. Ze gaan het hebben over de huidige stand van zaken rond corona. Er komen waarschijnlijk ook nieuwe (lokale) maatregelen. Zo worden alle introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten geschrapt. Ook zou het kabinet plannen presenteren voor een teststraat op Schiphol, bestemd voor reizigers uit risicogebieden.

Het is 75 jaar geleden dat er een Amerikaanse atoombom viel op de Japanse stad Hiroshima. Een paar dagen later werd ook Nagasaki met een atoombom aangevallen. Wereldwijd worden die gebeurtenis herdacht.

Wat heb je gemist?

In Beiroet is een Nederlands hulpteam aangekomen van 64 leden. Dat gaat samen met acht speurhonden helpen met het zoeken naar overlevenden in het puin dat is ontstaan door de explosie op dinsdag in de Libanese hoofdstad.



Reddingsteam USAR bestaat uit vrijwilligers die normaal gesproken werken bij de politie, brandweer of in de zorg. Na een verkenning zal het team contact zoeken met reddingswerkers uit Frankrijk en de Libanese autoriteiten. Er zal worden gezocht naar overlevenden onder het puin, voor wie de tijd dringt.



Het team vertrok vanuit Eindhoven en is zowel in Nederland als bij aankomst getest op corona.

Ander nieuws uit de nacht: