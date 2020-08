Honderden tips over grijze Mazda in zaak doodgereden Tamar

De politie heeft sinds het einde van de middag honderden tips binnenkregen in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. "We gaan er uiteraard mee aan de slag, er hoeft maar een gouden tip tussen te zitten", zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws.

In een video liet de politie weten op zoek te zijn naar de bestuurders van een grijze Mazda 3. De beelden tonen twee mensen die om 03.09 uur een parkeerplaats in Marken oprijden. Ruim twee uur later, rond 05.30 uur, stappen ze uit de wagen om naar de voorkant van de auto te kijken. Daarna stappen ze weer in en rijden verder.

Het meisje werd op 25 juli in de vroege ochtend door agenten dood gevonden in de berm langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. Remsporen op de weg en de verwondingen op haar lichaam wijzen erop dat ze hoogstwaarschijnlijk is omgekomen door een aanrijding.