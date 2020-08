Politie N-Holland op zoek naar grijze Mazda in onderzoek dood Tamar

In het onderzoek naar het overlijden van de 14-jarige Tamar uit Marken is de politie op zoek naar een grijze Mazda 3. Op camerabeelden is te zien dat de auto in de nacht dat het meisje overleed in Marken rondreed.

De beelden tonen twee mensen die op een parkeerplaats uit de wagen stappen om naar de voorkant te kijken. Even later stappen ze weer in en rijden verder.

"De twee komen om 03.09 uur aanrijden. Dan moeten ze bijna wel langs het plaats delict zijn gereden", zegt een politiewoordvoerder. "Het lijkt erop dat ze de voorkant van de auto controleerden, maar de beelden zijn niet heel scherp."

Zwart dopje

Het meisje werd op 25 juli in de vroege ochtend door agenten dood gevonden in de berm langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. Remsporen op de weg en de verwondingen op haar lichaam wijzen erop dat ze hoogstwaarschijnlijk is omgekomen door een aanrijding.

De politie maakte vandaag ook bekend dat in de berm een zwart dopje is gevonden. "Wij hebben geen idee wat het is." De politie hoopt dat autokenners er iets over kunnen zeggen. Hetzelfde geldt voor twee kunststof deeltjes, die ook in de berm lagen.

In een video toont de politie het dopje en de plastic deeltjes: