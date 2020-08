GGD's: dweilen met de kraan open als mensen zich niet aan regels houden

De GGD's maken zich zorgen over het aantal coronabesmettingen. Volgens de GGD GHOR, de koepelorganisatie van 25 GGD's, is de toename te wijten aan mensen die zich niet aan de RIVM-richtlijnen houden. "Dit risicovolle gedrag belemmert GGD's om hun werk te doen."

Door de vele bron- en contactonderzoeken die worden gedaan, krijgen de GGD's een steeds beter beeld van de verspreiding van het virus. "En dus ook van de situaties in de samenleving waar wij ons zorgen om maken. Als mensen zich niet aan de gedragsregels houden, dan is het dweilen met de kraan open."

De gezondheidsdiensten zien steeds meer besmettingen ontstaan op feestjes, begrafenissen en andere bijeenkomsten. "We zien vooral besmettingen door sociale ontmoetingen thuis en in de horeca." Ook weigeren veel mensen in quarantaine te gaan. "En soms weigeren mensen om hun contacten te noemen tijdens een bron- en contactonderzoek of verzwijgen ze die."

Aantal besmettingen neemt toe

Gisteren werd uit de wekelijkse cijfers van het RIVM duidelijk dat de verspreiding van het coronavirus zich in Nederland doorzet, vooral onder jongeren. Met name in Rotterdam komen er veel besmettingen bij; in de oostelijke helft van het land zijn er weinig nieuwe gevallen van het virus vastgesteld.

Ook ligt het reproductiegetal al een tijd boven de 1, wat betekent dat de verspreiding van het virus toeneemt.