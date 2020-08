Jaar na nieuwe status Kashmir nog geen vrede en economische groei

"De beperkingen zijn hier gedurende de coronacrisis voortdurend strenger geweest dan elders in India", zegt mensenrechtenactivist Khurram Parvez over de telefoon vanuit Srinagar, de hoofdstad van Kashmir. Volgens Parvez wordt corona dan ook vaak gebruikt als excuus. "De echte reden is het voorkomen van protest."

Om de rust te bewaren, werd vorig jaar direct een uitgaansverbod ingesteld en werden alle communicatiemiddelen platgelegd. Inmiddels zijn de vaste telefoonlijnen, wifi en ook mobiele telefoonnetwerken hersteld. Maar mobiele data is nog altijd beperkt tot 2G, wat thuis werken, studeren en ook de gezondheidszorg belemmert.

Het trage internet moet het militanten, die tegen de staat vechten voor meer onafhankelijkheid of aansluiting bij Pakistan, moeilijker maken aanslagen te plannen. De afgelopen maanden heeft het leger hard opgetreden en tientallen militanten gedood. Volgens de overheid blijven jongeren uit de Kashmirvallei zich aansluiten bij het gewapende verzet.

Artsen hebben internet nodig

Activist Khurram Parvez zegt dat het voor artsen in de regio formeel verboden is zich kritisch uit te spreken over het overheidshandelen in de pandemie. Een arts, die om die reden anoniem met Human Rights Watch sprak, zegt dat het gebrekkige internet de omgang met het virus moeilijk maakt. "Het is een nieuw virus. Onderzoeken, studies, richtlijnen veranderen met de dag. Via internet kunnen dokters op de hoogte blijven."

Parvez denkt ook dat de coronalockdown gebruikt is om snel nieuwe wetten en regels in te voeren. "Die komt de regering goed uit, omdat mensen nu niet gauw de straat op zullen gaan voor protesten", zegt Parvez.

Zo werd in juni nieuw mediabeleid ingevoerd. Dat werd fel bekritiseerd door lokale journalisten en hoofdredacteuren, omdat het de autoriteiten in staat stelt te bepalen wat nepnieuws of anti-nationaal nieuws is, en media hiervoor te straffen.

Verblijfsbewijs voor iedereen

En in mei kwam er een nieuwe wet die ervoor zorgt dat mensen uit andere Indiase regio's permanent kunnen gaan wonen in Jammu en Kashmir. Inwoners zijn bang dat hierdoor de samenstelling van de lokale bevolking, cultuur en politieke vertegenwoordiging zal veranderen.

Jammu en Kashmir is de enige administratieve eenheid in India met een islamitische meerderheid. Dit maakte het intrekken van de gedeeltelijke autonomie dan ook zo controversieel. Het stond al tientallen jaren op de agenda van de hindoe-nationalistische regeringspartij BJP, die de regio bij de rest van India wil trekken.

Zo'n permanent verblijfsbewijs kan sinds eind juni online worden aangevraagd en al bijna 400.000 mensen ontvingen het. Volgens Parvez kunnen die nieuwe inwoners de overheid onder meer van pas komen bij het opnieuw indelen van de kiesdistricten waarbij regio's met een hindoe meerderheid nu meer vertegenwoordiging zouden kunnen krijgen.

De regering zegt dat de 'nieuwkomers' al minstens tien jaar in Kashmir woonden, gesettelde arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Zij hebben vanaf nu ook het recht op lokale overheidsbanen en eigen land, iets dat eerder, onder de gedeeltelijke autonomie, niet mogelijk was. Maar Parvez stelt vraagtekens bij de aanvraagprocedure. Al binnen twee weken moet er een definitieve beslissing zijn. "Hoe kan zo snel worden gecontroleerd dat de aanvragen oprecht zijn?"

Concurrentie

Er zijn ook bezwaren tegen het delen van lokale rechten met vermeende 'buitenstaanders'. "Overheidsbanen zijn al schaars, en nu wordt de concurrentie alleen maar groter", zegt Parvez.

De regering beloofde vorig jaar snel 50.000 vacatures bij de lokale overheid in te vullen, maar is pas net begonnen met het werven van kandidaten voor de eerste 10.000 banen. Meer dan 200.000 jongeren meldden zich hiervoor aan.

Ondertussen heeft de economie volgens de lokale Kamer van Koophandel, waarbij zo'n 1500 bedrijven zijn aangesloten, door alle restricties het afgelopen jaar tenminste 4,5 miljard euro verloren. Naar schatting 450.000 mensen verloren hierdoor hun baan dat terwijl de jeugdwerkloosheid met zo'n 40 procent al twee keer zo hoog als het nationale gemiddelde was.