Zware explosie in Beiroet, berichten over gewonden en veel schade

De Libanese hoofdstad Beiroet is opgeschrikt door een zware explosie. Volgens lokale media vond de ontploffing plaats in het havengebied, maar was deze in grote delen van de stad voelbaar en zijn dikke rookwolken te zien.

Een fotograaf van persbureau AP zegt dat hij meerdere gewonden op de grond ziet liggen en dat er veel schade is in het centrum van de stad. Zo zijn ramen gesneuveld, kilometers van de plek van de explosie.

Twee veiligheidsbronnen en een getuige zeggen tegen persbureau Reuters dat de ontploffing plaatsvond in een deel van de haven waar magazijnen gevestigd zijn. Lokale media melden in dat gebied ook vuurwerk ligt opgeslagen.

Beelden van de explosie gaan rond op sociale media: